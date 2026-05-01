21e salon du livre de Chaumont Chaumont
21e salon du livre de Chaumont Chaumont vendredi 29 mai 2026.
Chaumont
21e salon du livre de Chaumont
Les silos Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31
Tout public
Tout le week-end, retrouvez des stands de dédicace, des expositions, des lectures, animations, découvertes de jeux.
Buvette et restauration parvis.
Vendredi 29 mai
13h30-14h30 restitution des carnets de voyage en présence de Charlotte Bresler et Anouck Constant, autrices et illustratrices.
18h-18h30 Inauguration du 21e salon du livre de Chaumont.
18h30-21h30 remise du 14e prix du Salon du livre de Chaumont par l’Association des Amis du Salon du livre de Chaumont et le Crédit mutuel de Chaumont.
Samedi 30 mai
9h30-10h30 & 11h-12h Atelier peinture à 4 mains avec Coralie Saudo, autrice et illustratrice.
10h-10h30 & 11h-11h30 Bébés lecteurs.
10h30-11h Concert Funky Brass Boisé par le conservatoire de musique et de théâtre de Chaumont.
11h-12h Restitution/création d’un jeu d’artiste en présence d’Anne Laval, autrice et illustratrice et de Gwendoline Dulat, graphiste et conceptrice de jeux.
14h-18h30 Lectures Au bord de l’eau par l’Autrice Moitié du Ciel.
14h30-16h Atelier POP-UP avec Elena Selena, autrice et illustratrice.
15h-16h Concours Remise des prix du concours des accueils de loisirs en présence de Gwendoline Dulat, graphiste et créatrice de jeux d’artiste.
16h30-17h30 Ateliers/fleurs avec Laure Van der Haeghen, autrice et illustratrice.
17h-17h30 Rencontre/ résidence de création littéraire avec Charlotte Bresler et Anouck Constant, autrice et illustratrices.
Dimanche 31 mai
10h-12h Prix Proclamation des livres lauréats du 2e prix petite enfance en présence de Coralie Saudo, Elena Selena et Anaïs Brunet, autrices et illustratrices.
10h-11h Atelier/ Le goût de la pluie avec Laurent Moreau, auteur et illustrateur.
11h30-12h30 Atelier Raconte-moi une histoire avec Charlotte Bresler et Anouck Constant, autrices et illustratrices.
14h-18h Lectures Au bord de l’eau par l’Autre Moitié du Ciel.
14h-15h30 Atelier Le grand voyage avec Anne Laval, autrice et illustratrice.
15h-15h30 Lectures Croqu’albums
16h-17h30 Atelier Saisons avec Anaïs Brunet, autrice et illustratrice.
16h30-17h20 Lectures Facile à lire rdv au rayon livres. Par la compagnie THEARTO. .
Les silos Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 86 86 silos@ville-chaumont.fr
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English :
L’événement 21e salon du livre de Chaumont Chaumont a été mis à jour le 2026-05-11 par Antenne de Chaumont
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