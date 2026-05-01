Chaumont

Balade à vélo en ville à Chaumont

Rue Albert Camus Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18

fin : 2026-05-18

Date(s) :

2026-05-18

Tout public

Départ/retour Ex-piscine Gagarine à Chaumont

Parcours sans difficulté (1h30 maximum)

enfants de + de 8 ans bienvenus (sous la responsabilité d’un adulte) .

Rue Albert Camus Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 73 44 53 58 chaumont.apiedavelo@fub.fr

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English :

L’événement Balade à vélo en ville à Chaumont Chaumont a été mis à jour le 2026-05-06 par Antenne de Chaumont