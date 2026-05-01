Balade à vélo en ville à Chaumont Chaumont
Balade à vélo en ville à Chaumont Chaumont lundi 18 mai 2026.
Chaumont
Balade à vélo en ville à Chaumont
Rue Albert Camus Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18
fin : 2026-05-18
Date(s) :
2026-05-18
Tout public
Départ/retour Ex-piscine Gagarine à Chaumont
Parcours sans difficulté (1h30 maximum)
enfants de + de 8 ans bienvenus (sous la responsabilité d’un adulte) .
Rue Albert Camus Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 73 44 53 58 chaumont.apiedavelo@fub.fr
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English :
L’événement Balade à vélo en ville à Chaumont Chaumont a été mis à jour le 2026-05-06 par Antenne de Chaumont
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