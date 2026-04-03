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Restauration de la basilique le chantier du siècle Chaumont

Restauration de la basilique le chantier du siècle Chaumont

Restauration de la basilique le chantier du siècle Chaumont jeudi 25 juin 2026.

Adresse : Basilique Saint-Jean-Baptiste

Ville : 52000 Chaumont

Département : Haute-Marne

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Chaumont

Restauration de la basilique le chantier du siècle

Basilique Saint-Jean-Baptiste Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Tout public
Monument majeur de Chaumont, véritable dictionnaire d’histoire de l’art, la basilique fait l’objet d’une restauration progressive . Alors que l’assainissement et la gestion des eaux pluviales est en cours, découvrez les coulisses du chantier et des futurs travaux !

Sur inscription
Départ du portail Saint-Jean de la basilique, côté rue du Palais.   .

Basilique Saint-Jean-Baptiste Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00  patrimoine-paysage@ville-chaumont.fr

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L’événement Restauration de la basilique le chantier du siècle Chaumont a été mis à jour le 2026-04-03 par Antenne de Chaumont

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