Chaumont

Restauration de la basilique le chantier du siècle

Basilique Saint-Jean-Baptiste Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Tout public

Monument majeur de Chaumont, véritable dictionnaire d’histoire de l’art, la basilique fait l’objet d’une restauration progressive . Alors que l’assainissement et la gestion des eaux pluviales est en cours, découvrez les coulisses du chantier et des futurs travaux !

Sur inscription

Départ du portail Saint-Jean de la basilique, côté rue du Palais. .

Basilique Saint-Jean-Baptiste Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00 patrimoine-paysage@ville-chaumont.fr

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English :

L’événement Restauration de la basilique le chantier du siècle Chaumont a été mis à jour le 2026-04-03 par Antenne de Chaumont