Restauration de la basilique le chantier du siècle Chaumont
Restauration de la basilique le chantier du siècle Chaumont jeudi 25 juin 2026.
Chaumont
Restauration de la basilique le chantier du siècle
Basilique Saint-Jean-Baptiste Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Tout public
Monument majeur de Chaumont, véritable dictionnaire d’histoire de l’art, la basilique fait l’objet d’une restauration progressive . Alors que l’assainissement et la gestion des eaux pluviales est en cours, découvrez les coulisses du chantier et des futurs travaux !
Sur inscription
Départ du portail Saint-Jean de la basilique, côté rue du Palais. .
Basilique Saint-Jean-Baptiste Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00 patrimoine-paysage@ville-chaumont.fr
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English :
L’événement Restauration de la basilique le chantier du siècle Chaumont a été mis à jour le 2026-04-03 par Antenne de Chaumont
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