Découverte libre de la promenade Aubépart, Promenade Aubépart, Chaumont

Découverte libre de la promenade Aubépart 5 – 7 juin Promenade Aubépart Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Jardin conçu au pied des remparts, ce parcours illustre à merveille comment le patrimoine architectural peut dialoguer avec le patrimoine végétal. Si, en plus, on vous dit qu’il y a des points de vue sur la vallée de la Suize ou le faubourg des Tanneries, nul doute que vous aurez envie de (re)découvrir cette promenade !

Faisant le tour des remparts historiques de Chaumont, la promenade Aubépart a été aménagée au XIXe siècle, puis agrandie dans les années 2000.

Actuellement, elle offre un parcours varié entre promenade ombragée et ouvertures sur le grand paysage de la vallée de la Suize. Au pied du bastion dominé par le donjon, découvrez aussi les jardins en terrasses. Accès possible par la rue Dutailly, à l’intersection avec la rue Edmé Bouchardon, à l’arrière de la cité administrative. Descente par un escalier.

Accès possible également par la rue des Tanneries : montée par un escalier donnant sur les jardins en terrasses.

