Chaumont

Fête médiévale de Chaumont

Square Philippe Lebon Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Tout public

La ville de Chaumont se transforme pour célébrer son riche passé médiéval. Pendant tout le week-end, le quartier de la gare, avec pour décor le château des Comtes de Champagne, revivra l’atmosphère unique du Moyen Âge, offrant aux visiteurs une immersion totale dans cette époque fascinante.

Dès l’ouverture, l’atmosphère sera magique le campement des troupes médiévales et les artisans en démonstration s’installeront au square Philippe Lebon, où les visiteurs pourront découvrir des savoir-faire ancestraux. L’espace ripaille y proposera également des spécialités culinaires d’époque, tandis que les étals présenteront poteries, vanneries, bijoux, épices et autres objets artisanaux.

La fête médiévale de Chaumont sera rythmée par de nombreux spectacles de danses et de théâtre, qui se produiront sur la place des Arts avec les troupes Rhésus, Ephemeria circus, les Coupeurs de bourses et Baudoin. Saynètes et musiques médiévales animeront les lieux. Les plus jeunes pourront participer à des ateliers de vannerie, de calligraphie, de fabrication de blasons ou s’initier au tir à l’arc…

Avec son château et ses remparts, Chaumont offre un cadre idéal pour cette manifestation. Les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir l’histoire locale à travers des visites guidées.

Que l’on soit passionné d’histoire, amateur de spectacles ou simplement en quête d’une sortie originale, la fête médiévale de Chaumont promet des moments inoubliables. Entre rires, émerveillement et découvertes, chacun y trouvera son bonheur. .

Square Philippe Lebon Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est alexis.renauld@orange.fr

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L’événement Fête médiévale de Chaumont Chaumont a été mis à jour le 2026-04-10 par Antenne de Chaumont