La Fontaine en musique, Musée d’art et d’histoire, Chaumont

La Fontaine en musique Samedi 23 mai, 20h15, 20h45 Musée d’art et d’histoire Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:15:00+02:00 – 2026-05-23T20:35:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:45:00+02:00 – 2026-05-23T21:05:00+02:00

Devant la spectaculaire toile du maître anversois Paul De Vos (1591-1678), La Création, associant animaux domestiques, exotiques et fantastiques, les élèves de théâtre et de guitare du Conservatoire de Chaumont convient le public à un voyage sensible entre mots et musique. Les fables de La Fontaine seront portées par les voix de deux élèves de théâtre tandis que les guitaristes interpréteront des airs de la même époque. Un moment suspendu alliant peinture, littérature et musique.

Musée d’art et d’histoire Rue du Palais, 52000 Chaumont, France Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est 0325030199 https://www.tourisme-chaumont-champagne.com/patrimoine-culturel/musee-d-art-et-d-histoire-de-chaumont,fr,16,pcu15 Archéologie locale, dont la précieuse cuirasse de bronze trouvée à Marmesse en Haute-Marne (IXe – VIIIe siècles avant J.-C). Collections de sculptures (éléments de plusieurs tombeaux importants, dont celui de Claude de Lorraine, sculpté vers 1550 par Dominique Florentin, d’après un projet du Primatice et celui de Nicolas de l’Hôpital par Gérard Van Opstal, milieu du XVIIe siècle). Sculptures de Jean-Baptiste et Edme Bouchardon, l’un des plus importants sculpteurs du règne de Louis XV. Peinture française, italienne, flamande et hollandaise. Ganterie chaumontaise, production florissante au XIXe siècle. Chaumont fut l’un des cinq centres majeurs de la ganterie en France. Crèches : fonds unique en son genre en France de crèches anciennes (crèches napolitaines du XVIIIe siècle, crèches françaises aux petits personnages en verre filé de Nevers des XVIIIe et XIXe siècles) et d’Enfants Jésus de cire (XVIIe-XIXe siècles).

Devant la spectaculaire toile du maître anversois Paul De Vos (1591-1678), _La Création_, associant animaux domestiques, exotiques et fantastiques, les élèves de théâtre et de guitare du de Chaumont…

©RC Musées de Chaumont