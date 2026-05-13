Présentation flash de la fibule de la forêt de Marsois, Musée de la crèche, Chaumont
Présentation flash de la fibule de la forêt de Marsois, Musée de la crèche, Chaumont samedi 23 mai 2026.
Présentation flash de la fibule de la forêt de Marsois Samedi 23 mai, 21h30, 22h00 Musée de la crèche Haute-Marne
Limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00
Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00
Présentation flash de l’Objet de la saison n°5, la fibule de la forêt de Marsois. Pour découvrir cette curieuse fibule (entre la broche et l’épingle à nourrice) associant bronze et verre rouge, comprendre ses motifs typiques de l’art celtique et connaître son origine lointaine.
Musée de la crèche Rue des frères Mistarlet, 52000, Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 03 01 99
Présentation flash de l’Objet de la saison n°5, la fibule de la forêt de Marsois. Pour découvrir cette curieuse fibule (entre la broche et l’épingle à nourrice) associant bronze et verre rouge, ses…
©RC musées de Chaumont
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