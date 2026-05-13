Crèches et trésors baroques, Musée de la crèche, Chaumont

Crèches et trésors baroques Samedi 23 mai, 20h00 Musée de la crèche Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Venez découvrir ou redécouvrir le Musée de la Crèche, ses collections de crèches anciennes napolitaines ou françaises mais aussi ses collections de sculptures et peintures baroques espagnoles et latino-américaines, à l’image de cette toile de l’atelier du Colombien Gregorio Vasquez de Arce y Ceballos (fin du XVIIe siècle-début du XVIIIe) et de son spectaculaire cadre d’origine. A l’occasion de cette visite, vous pourrez découvrir la 5e édition des expositions L’Objet de la saison, consacrée à une fibule celtique retrouvée dans la forêt du Marsois, à proximité de Nogent.

Musée de la crèche Rue des frères Mistarlet, 52000, Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 03 01 99

Venez découvrir ou redécouvrir le Musée de la Crèche, ses collections de crèches anciennes napolitaines ou françaises mais aussi ses collections de sculptures et peintures baroques espagnoles et à de…

©Philippe Fuzeau