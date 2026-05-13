Visite libre du Musée, Musée d’art et d’histoire, Chaumont

Visite libre du Musée Samedi 23 mai, 20h00 Musée d’art et d’histoire Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Venez découvrir ou redécouvrir le Musée d’Art et d’Histoire, ses salles dans l’ancien palais des comtes de Champagne et ses collections allant de l’archéologie (avec, entre autres, la précieuse cuirasse de Marmesse datant de 1000 avant J.-C.) à la ganterie (principale industrie locale au XIXe siècle), en passant par les sculptures des Bouchardon et les peintures comme ces Bords de Seine aux environs de Caudebec de R. Esbrat.

Musée d’art et d’histoire Rue du Palais, 52000 Chaumont, France Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est 0325030199 https://www.tourisme-chaumont-champagne.com/patrimoine-culturel/musee-d-art-et-d-histoire-de-chaumont,fr,16,pcu15 Archéologie locale, dont la précieuse cuirasse de bronze trouvée à Marmesse en Haute-Marne (IXe – VIIIe siècles avant J.-C). Collections de sculptures (éléments de plusieurs tombeaux importants, dont celui de Claude de Lorraine, sculpté vers 1550 par Dominique Florentin, d’après un projet du Primatice et celui de Nicolas de l’Hôpital par Gérard Van Opstal, milieu du XVIIe siècle). Sculptures de Jean-Baptiste et Edme Bouchardon, l’un des plus importants sculpteurs du règne de Louis XV. Peinture française, italienne, flamande et hollandaise. Ganterie chaumontaise, production florissante au XIXe siècle. Chaumont fut l’un des cinq centres majeurs de la ganterie en France. Crèches : fonds unique en son genre en France de crèches anciennes (crèches napolitaines du XVIIIe siècle, crèches françaises aux petits personnages en verre filé de Nevers des XVIIIe et XIXe siècles) et d’Enfants Jésus de cire (XVIIe-XIXe siècles).

Venez découvrir ou redécouvrir le Musée d’Art et d’Histoire, ses salles dans l’ancien palais des comtes de Champagne et ses collections allant de l’archéologie (avec, entre autres, la précieuse de de…

©TP Musées de Chaumont