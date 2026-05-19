Chaumont

Conte musical Le jardin dans la rivière

Centre National du Graphisme Le Signe Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Tout public

En partenariat avec Fugue à l’Opéra, le Signe vous invite à découvrir l’univers de la Compagnie Lilanoor, vendredi 5 juin, à 19h. Conçu comme un pop-up lyrique à destination d’un public familial, Le Jardin dans la rivière met en miroir la peinture impressionniste et des mélodies françaises de la fin du 19e/début 20e. Ce conte musical est interprété par la compagnie Lilanoor, composée de la chanteuse Harmonie Deschamps et de l’accordéoniste Pierre Cussac, qui signe les arrangements et la composition de plusieurs pièces originales de ce projet.

Couleurs, goûts et timbres se mélangent et évoluent de concert au gré des saisons, des rencontres et de l’œuvre de Monet, dont nous commémorons le centenaire de la disparition en 2026. À l’aide d’un livre animé géant, ludique et plein de surprises créé par le scénographe, illustrateur et scientifique Damien Schoëvaërt-Brossault le duo se lance dans l’exploration d’une nature onirique, aux mille lumières, saveurs et senteurs.

Leur décor de poche sous le bras et leur piano à bretelles sur le dos, les deux musiciens sont parés pour faire découvrir ces drôles d’animaux et autres fleurs magiques aux enfants et à leurs parents. À travers ce conte musical, Harmonie Deschamps et Pierre Cussac revisitent à leur manière toute la fantaisie de Satie, le lyrisme de Fauré ou encore la délicatesse de Debussy.or. .

Centre National du Graphisme Le Signe Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 35 79 01

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L’événement Conte musical Le jardin dans la rivière Chaumont a été mis à jour le 2026-05-19 par Antenne de Chaumont