Chaumont

Visites spéciales Fête des Mères

Office de Tourisme de Chaumont Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Tout public

La Fête des Mères approche… Partagez un moment convivial avec votre maman !

Départ de la visite depuis l’office de tourisme de Chaumont.

À l’occasion de la Fête des Mères, l’Agence d’attractivité de la Haute-Marne propose une visite guidée spéciale à partager en famille, dans les centres historiques de Chaumont.

Un guide-conférencier vous invite à découvrir, aux dédales des rues et des ruelles et au fil des remparts, les pépites patrimoniales du vieux Chaumont.

Pour prolonger ce moment de partage, une boisson locale sera offerte à l’issue de chaque visite.

Réservations obligatoires auprès de l’Office de tourisme ou en ligne. .

Office de Tourisme de Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 80 80 chaumont@attractivite52.fr

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English :

L’événement Visites spéciales Fête des Mères Chaumont a été mis à jour le 2026-05-21 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne