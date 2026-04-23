Chaumont

Vide grenier de Brottes

Complexe des Lavières Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Tout public

Collections, brocante, vintage, vaisselle, meubles, vêtements, vieux outils, bibelots, boiseries… .

Complexe des Lavières Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 7 88 86 66 70

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English :

L’événement Vide grenier de Brottes Chaumont a été mis à jour le 2026-04-23 par Antenne de Chaumont