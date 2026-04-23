Vide grenier de Brottes Chaumont
Vide grenier de Brottes Chaumont dimanche 31 mai 2026.
Chaumont
Vide grenier de Brottes
Complexe des Lavières Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Tout public
Collections, brocante, vintage, vaisselle, meubles, vêtements, vieux outils, bibelots, boiseries… .
Complexe des Lavières Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 7 88 86 66 70
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English :
L’événement Vide grenier de Brottes Chaumont a été mis à jour le 2026-04-23 par Antenne de Chaumont