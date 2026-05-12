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Conférence sur le Grand Pardon de Chaumont Chaumont

Conférence sur le Grand Pardon de Chaumont Chaumont

Conférence sur le Grand Pardon de Chaumont Chaumont mardi 23 juin 2026.

Adresse : Espace Bouchardon

Ville : 52000 Chaumont

Département : Haute-Marne

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Chaumont

Conférence sur le Grand Pardon de Chaumont

Espace Bouchardon Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-23

Tout public
Rendez-vous pour en savoir plus sur le Grand Pardon de Chaumont Le Grand Pardon n’est pas seulement un héritage du passé. C’est une tradition vivante, qui nous parle encore aujourd’hui et que nous avons la responsabilité de transmettre Conférence animée par Marc Colson, bénévole de l’Association du Grand Pardon de Chaumont.   .

Espace Bouchardon Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 08 97 07 15 

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English :

L’événement Conférence sur le Grand Pardon de Chaumont Chaumont a été mis à jour le 2026-05-12 par Antenne de Chaumont

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