Conférence sur le Grand Pardon de Chaumont Chaumont
Conférence sur le Grand Pardon de Chaumont Chaumont mardi 23 juin 2026.
Chaumont
Conférence sur le Grand Pardon de Chaumont
Espace Bouchardon Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Tout public
Rendez-vous pour en savoir plus sur le Grand Pardon de Chaumont Le Grand Pardon n’est pas seulement un héritage du passé. C’est une tradition vivante, qui nous parle encore aujourd’hui et que nous avons la responsabilité de transmettre Conférence animée par Marc Colson, bénévole de l’Association du Grand Pardon de Chaumont. .
Espace Bouchardon Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 08 97 07 15
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English :
L’événement Conférence sur le Grand Pardon de Chaumont Chaumont a été mis à jour le 2026-05-12 par Antenne de Chaumont
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