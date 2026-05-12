Chaumont

Conférence sur le Grand Pardon de Chaumont

Espace Bouchardon Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Tout public

Rendez-vous pour en savoir plus sur le Grand Pardon de Chaumont Le Grand Pardon n’est pas seulement un héritage du passé. C’est une tradition vivante, qui nous parle encore aujourd’hui et que nous avons la responsabilité de transmettre Conférence animée par Marc Colson, bénévole de l’Association du Grand Pardon de Chaumont. .

Espace Bouchardon Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 08 97 07 15

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English :

L’événement Conférence sur le Grand Pardon de Chaumont Chaumont a été mis à jour le 2026-05-12 par Antenne de Chaumont