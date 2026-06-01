Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours une lettre pour maman Chaumont

Concours une lettre pour maman Chaumont

Concours une lettre pour maman Chaumont mardi 30 juin 2026.

Adresse : Hôtel de ville de Chaumont

Ville : 52000 Chaumont

Département : Haute-Marne

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Chaumont

Concours une lettre pour maman

Hôtel de ville de Chaumont Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-30

Tout public
Concours de la plus belle nature à l’occasion de la Fête des mères ouvert aux enfants de 7 à 12 ans.

Les lettres seront à déposer dans l’urne, le samedi 30 mai de 10h à 18h, les plus touchantes, créatives et originales seront récompensées avec de nombreux bons d’achat et places de cinéma à gagner !   .

Hôtel de ville de Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours une lettre pour maman Chaumont a été mis à jour le 2026-05-28 par Antenne de Chaumont

À voir aussi à Chaumont (Haute-Marne)