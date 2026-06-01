Concours une lettre pour maman Chaumont
Concours une lettre pour maman Chaumont mardi 30 juin 2026.
Chaumont
Concours une lettre pour maman
Hôtel de ville de Chaumont Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Tout public
Concours de la plus belle nature à l’occasion de la Fête des mères ouvert aux enfants de 7 à 12 ans.
Les lettres seront à déposer dans l’urne, le samedi 30 mai de 10h à 18h, les plus touchantes, créatives et originales seront récompensées avec de nombreux bons d’achat et places de cinéma à gagner ! .
Hôtel de ville de Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est
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English :
L’événement Concours une lettre pour maman Chaumont a été mis à jour le 2026-05-28 par Antenne de Chaumont
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