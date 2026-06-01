Chaumont

Concours une lettre pour maman

Hôtel de ville de Chaumont Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Tout public

Concours de la plus belle nature à l’occasion de la Fête des mères ouvert aux enfants de 7 à 12 ans.

Les lettres seront à déposer dans l’urne, le samedi 30 mai de 10h à 18h, les plus touchantes, créatives et originales seront récompensées avec de nombreux bons d’achat et places de cinéma à gagner ! .

Hôtel de ville de Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est

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L’événement Concours une lettre pour maman Chaumont a été mis à jour le 2026-05-28 par Antenne de Chaumont