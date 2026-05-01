Journée Alternance à Chaumont Chaumont
Journée Alternance à Chaumont Chaumont vendredi 29 mai 2026.
Chaumont
Journée Alternance à Chaumont
Pôle Emilie du Châtelet Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Tout public
Vous êtes à la recherche d’une alternance ?
Rendez-vous le vendredi 29 mai, vous pourrez échanger avec les entreprises du territoire !
Le matin présentation des CFA et plusieurs ateliers vous seront proposés (CV, LinkedIn, entretien).
Après-midi Job dating .
Pôle Emilie du Châtelet Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 75 30 29 00
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English :
L’événement Journée Alternance à Chaumont Chaumont a été mis à jour le 2026-04-30 par Antenne de Chaumont
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