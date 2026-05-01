Chaumont

Journée Alternance à Chaumont

Pôle Emilie du Châtelet Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Tout public

Vous êtes à la recherche d’une alternance ?

Rendez-vous le vendredi 29 mai, vous pourrez échanger avec les entreprises du territoire !

Le matin présentation des CFA et plusieurs ateliers vous seront proposés (CV, LinkedIn, entretien).

Après-midi Job dating .

Pôle Emilie du Châtelet Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 75 30 29 00

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English :

L’événement Journée Alternance à Chaumont Chaumont a été mis à jour le 2026-04-30 par Antenne de Chaumont