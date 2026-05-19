Chaumont

Soirée électro au Signe

Centre national du graphisme Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Tout public

Le Signe vous propose une nouvelle soirée électro. Aux platines Hyas, qui traverse sans limite house, techno, dubstep, UK garage et footwork pour façonner un son singulier et puissant.

Derrière sa nonchalance, le Lyonnais dévoile une hyperactivité créative en tant que DJ résident au Sucre (Lyon) et sur Rinse France depuis 2022, mais aussi en tant que producteur, à travers le label Bardouin Music, fondé en 2020.

Ce qui le distingue, c’est sa façon de mixer à la fois énergique et précise. À chaque performance, Hyas construit un univers sonore qui casse les codes et vient confirmer sa place sur la scène électronique française. .

Centre national du graphisme Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 35 79 01 contact@cndg.fr

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English :

L’événement Soirée électro au Signe Chaumont a été mis à jour le 2026-05-13 par Antenne de Chaumont