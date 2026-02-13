Parc de la Gloriette, Parc de la Gloriette, Chaumont

Parc de la Gloriette 5 – 7 juin Parc de la Gloriette Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Conçu, dès l’origine, pour son point de vue dominant la vallée de la Marne, le parc s’est un peu refermé avec la croissance de la végétation. Il faut, alors, descendre progressivement la propriété pour découvrir des ouvertures sur le paysage.

Parc de la Gloriette 60 place aristide briand 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 07 88 32 02 75 http://www.ville-chaumont.fr/ https://www.facebook.com/VilledeChaumont52/?locale=fr_FR Si la propriété trouve son origine dès le XVIIIe siècle, dans sa configuration actuelle elle répond aux critères de la grande demeure bourgeoise du XIXe siècle, en bordure immédiat de la ville historique.

Son parc, bien que n’étant plus complet et ayant perdu certains éléments, donne un écrin à la Gloriette, en épousant les formes douces du jardin romantique que peuplent de grands arbres. Accès depuis la place Aristide Briand (stationnement possible).

A votre arrivée à pied devant l’entrée de la résidence autonomie Jacques Weil, entrez par l’ouverture dans la clôture et contournez par la droite la demeure historique (la fameuse « Gloriette »). Là, à l’arrière de la demeure, vous découvrirez son parc qui descend et où se trouvent de beaux arbres.

