Visite thématique à Chaumont le Moyen-Age à Chaumont (Visite pédagogique) Chaumont

Chaumont

Visite pédagogique à Chaumont la ville au Moyen-Age

Square Ph. Lebon Chaumont Haute-Marne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Tout public

Dans le cadre de la Fête médiévale de Chaumont, plongez dans le vieux chaumont du Moyen-Age, lors d’une visite pédagogique pour petits et grands… Pour vous mettre dans l’ambiance, le guide vous accueille en costume ! .

Square Ph. Lebon Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 80 80 chaumont@attractivite52.fr

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English :

L’événement Visite pédagogique à Chaumont la ville au Moyen-Age Chaumont a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne