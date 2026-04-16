Visite thématique à Chaumont le Moyen-Age à Chaumont (Visite pédagogique) Chaumont
Visite thématique à Chaumont le Moyen-Age à Chaumont (Visite pédagogique) Chaumont samedi 6 juin 2026.
Chaumont
Visite pédagogique à Chaumont la ville au Moyen-Age
Square Ph. Lebon Chaumont Haute-Marne
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Tout public
Dans le cadre de la Fête médiévale de Chaumont, plongez dans le vieux chaumont du Moyen-Age, lors d’une visite pédagogique pour petits et grands… Pour vous mettre dans l’ambiance, le guide vous accueille en costume ! .
Square Ph. Lebon Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 80 80 chaumont@attractivite52.fr
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English :
L’événement Visite pédagogique à Chaumont la ville au Moyen-Age Chaumont a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne