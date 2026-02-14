Découverte libre du square du Boulingrin, Square du Boulingrin, Chaumont

Découverte libre du square du Boulingrin 5 – 7 juin Square du Boulingrin Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Conçu et planté durant les années 1816 et 1817, le square du Boulingrin fut, durant près de deux siècles, le principal jardin public de la préfecture de la Haute-Marne.

Aujourd’hui, il reste non seulement le parc le plus fréquenté de la cité, mais il est aussi une porte du centre-ville, carrefour entre boulevards arborés et centre historique.

Ce lieu très passant accueille autant un patrimoine d’exception par ses arbres que par sa statuaire, sa fontaine ou son kiosque !

Au travers de cet écrin, se découvrent des vues bucoliques sur la Préfecture et une série de maisons du XIXe siècle, typiques avec leurs grilles de jardin en fonte alignées. Un dialogue entre nature et architecture qui perdure depuis deux siècles.

Square du Boulingrin 11 Avenue Carnot 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 07 88 32 02 75 http://www.ville-chaumont.fr/ C'est un lieu très passant qui, au-delà de son kiosque, de sa fontaine et de sa statuaire, est avant tout un ensemble arboré. Ceinturé de tilleuls, il abrite quelques arbres plus iconiques, dont le plus remarquable est un hêtre pourpre. Jardin de centre-ville, accessible à pied depuis tous les quartiers, avec la place Aristide Briand tout à côté pour le stationnement, ou le parking Voltaire un peu plus loin (48 boulevard Voltaire).

© Ville de Chaumont