21e Salon du livre de Chaumont – Voyages au fil de l’eau, Médiathèque Les Silos, Chaumont

Informations pratiques

21e Salon du livre de Chaumont – Voyages au fil de l’eau 2 – 4 octobre Médiathèque Les Silos Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T13:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Place aux conférences, entretiens et table rondes avec une dizaine d’écrivains voyageurs, romanciers, scénaristes et illustrateurs de BD pour ce 2nd volet du 21e Salon du livre de Chaumont !

Les librairies A la Une et Le Pythagore seront présentes pour les temps de dédicaces à l’issue des rencontres.

Vous pourrez également flâner au sein des stands de l’Association haut-marnaise des écrivains, des éditions Douro, de la Ligue de l’enseignement et des éditions du Pourquoi pas ?, de Sama éditions, des éditions Liralest, des éditions La Part Belle, de la Médiathèque Départementale de la Haute-Marne, des autrices Capucine Méreaux, Claire Kaminka et Sema Kiliçckaya.

Nous serons également heureux de retrouver le bouquet de lectures de l’association Au cœur des mots et les histoires pour enfants des bénévoles de Lire et faire lire.

Retrouvez le programme détaillé des rencontres et animations dans le programme spécial salon : https://www.ville-chaumont.fr/salondulivredechaumont/

Le 21e Salon du livre de Chaumont est organisé par la médiathèque les silos, un service de la Ville de Chaumont, avec le soutien de la DRAC Grand Est, du Conseil Régional du Grand Est, du Conseil Départemental de Haute-Marne, de l’Agglomération de Chaumont, du Crédit mutuel et de l’Association des Amis du Salon du livre de Chaumont.

Médiathèque Les Silos 7-9 avenue Foch 52000 CHAUMONT Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 03 86 86 https://silos.ville-chaumont.fr/ https://www.instagram.com/lessilos_chaumont/;https://www.facebook.com/mediathequesiloschaumont/ [{« link »: « https://www.ville-chaumont.fr/salondulivredechaumont/ »}] Situés au cœur du quartier de la gare de Chaumont, les silos abritent depuis 1994 une médiathèque riche et insolite. La dénomination rappelle qu’à l’origine, le bâtiment était une coopérative agricole, caractéristique de l’architecture des années 1930. Le projet de réhabilitation a permis de conserver les anciennes trémies à grain, qui traversent les étages de part en part révélant un bâtiment de verre impressionnant, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Le bâtiment a obtenu en 2011 le label « patrimoine du XXème siècle » délivré par le ministère de la culture. Le bâtiment s’est refait une beauté entre 2022 et 2024 et témoigne de l’identité « Ville du graphisme » de Chaumont, avec sa nouvelle signalétique colorée imaginée par le studio Baldinger.Vu-Huu.

La médiathèque les silos propose une offre multiple et cohérente de 40 000 documents en accès libre répartis sur 3 niveaux, accessibles au public 30h par semaine. Au premier niveau se trouvent tous les documents relatifs aux loisirs dont l’espace ludothèque, au deuxième le pôle savoirs dont le fonds local et au troisième étage le pôle lectures dont l’espace petite enfance.

Les silos veillent également sur un fonds prestigieux de 285 manuscrits et 200 incunables et plus de 30 000 documents anciens divers. Ils accueillent également les réserves de la collection d’affiches anciennes et contemporaines de la Ville de Chaumont sous la responsabilité du Signe – centre national du graphisme. Parkings

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