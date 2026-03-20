21ème meeting du Cox and The Gang espace Fabro Bas-en-Basset

21ème meeting du Cox and The Gang

espace Fabro Place des droits de l’homme Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Pour leur 21ème meeting, le plus grands rassemblements de Coccinelles, Cox and the Gang vous donne rendez-vous le weekend des 11 et 12 juillet à Bas en Basset.

Animations, Bandas, concerts, food trucks, buvette, etc.

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espace Fabro Place des droits de l’homme Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

For their 21st meeting, the largest gathering of Beetles, Cox and the Gang invites you to Bas en Basset for the weekend of July 11 and 12.

Entertainment, bandas, concerts, food trucks, refreshment stands, etc.

L’événement 21ème meeting du Cox and The Gang Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron