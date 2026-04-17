21ème Salon International de l’Aquarelle Atelier-conférence sur la fabrication de pigments et d’encres naturelles Salle Attane Saint-Yrieix-la-Perche

Saint-Yrieix-la-Perche

21ème Salon International de l’Aquarelle Atelier-conférence sur la fabrication de pigments et d’encres naturelles

Salle Attane Rue des Plaisances Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 14:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Atelier-conférence sur la fabrication de pigments et d’encres naturelles, animé par Isabelle Collett dans le cadre du 21ème Salon International de l’Aquarelle. .

Salle Attane Rue des Plaisances Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 56 98 89 isabelle.lavalley386@orange.fr

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English :

L’événement 21ème Salon International de l’Aquarelle Atelier-conférence sur la fabrication de pigments et d’encres naturelles Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Pays de Saint-Yrieix