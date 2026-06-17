22 JUILLET 1206, LE SAC DE BÉZIERS Béziers
22 JUILLET 1206, LE SAC DE BÉZIERS Béziers mercredi 22 juillet 2026.
Béziers
22 JUILLET 1206, LE SAC DE BÉZIERS
place de la Madeleine Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Spectacle musical par la Lyre Biterroise et le chœur du Conservatoire sur la croisade contre les Albigeois.
Spectacle musical sur la croisade contre les Albigeois devant l’église incendiée le 22 juillet 1209.
La Lyre Biterroise et le chœur du Conservatoire Béziers Méditerranée vous plongent au cœur du XIIIe siècle.
Places assisses limitées. .
place de la Madeleine Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A musical performance by the Lyre Biterroise and the Conservatory Choir about the Albigensian Crusade.
L’événement 22 JUILLET 1206, LE SAC DE BÉZIERS Béziers a été mis à jour le 2026-06-17 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- GALA DE DANSE MOUV’DANCE UN JOUR UN JUKEBOX Béziers 19 juin 2026
- EXPOSITION QUATRE REGARDS Béziers 19 juin 2026
- COMME DES BÊTES DE VIOLAINE BÉROT PAR HUMANI THÉÂTRE Béziers 19 juin 2026
- AFTER THE CROSSING Béziers 19 juin 2026
- SPECTACLE LA GUERRE IRRATIONNELLE Béziers 19 juin 2026