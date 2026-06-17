Béziers

22 JUILLET 1206, LE SAC DE BÉZIERS

place de la Madeleine Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Spectacle musical par la Lyre Biterroise et le chœur du Conservatoire sur la croisade contre les Albigeois.

Spectacle musical sur la croisade contre les Albigeois devant l’église incendiée le 22 juillet 1209.

La Lyre Biterroise et le chœur du Conservatoire Béziers Méditerranée vous plongent au cœur du XIIIe siècle.

Places assisses limitées. .

place de la Madeleine Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English :

A musical performance by the Lyre Biterroise and the Conservatory Choir about the Albigensian Crusade.

L’événement 22 JUILLET 1206, LE SAC DE BÉZIERS Béziers a été mis à jour le 2026-06-17 par 34 ADT34