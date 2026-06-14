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CANDLELIGHT LES QUATRES SAISONS DE VIVALDI 2026 Béziers

CANDLELIGHT LES QUATRES SAISONS DE VIVALDI 2026 Béziers vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : 9 rue Victor Hugo

Ville : 34500 Béziers

Département : Hérault

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif : 26 26 58.5

Béziers

CANDLELIGHT LES QUATRES SAISONS DE VIVALDI 2026

9 rue Victor Hugo Béziers Hérault

Tarif : 26 – 26 – 58.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Candlelight vous fera vibrer en reprenant les célèbres Quatre saisons de Vivaldi !
Candlelight rend hommage aux célèbres Quatre saisons de Vivaldi !

Au programme
– The Four Seasons, Violin Concerto in G Minor, Op. 8 No. 1 RV 269: Spring
– The Four Seasons, Violin Concerto in G Minor, Op. 8 No. 2 RV 315: Summer
– The Four Seasons, Violin Concerto in G Minor, Op. 8 No. 3 RV 293: Autumn
– The Four Seasons, Violin Concerto in G Minor, Op. 8 No. 4 RV 297: Winter
– Sonata n.12 in d-minor La Follia RV 63   .

9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie  

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English : CANDLELIGHT LES QUATRES SAISONS DE VIVALDI 2026

Candlelight will thrill you with their rendition of Vivaldi’s famous “Four Seasons”!

L’événement CANDLELIGHT LES QUATRES SAISONS DE VIVALDI 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 ADT34

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