CANDLELIGHT HOMMAGE À HANS ZIMMER Béziers
CANDLELIGHT HOMMAGE À HANS ZIMMER Béziers vendredi 17 juillet 2026.
Béziers
CANDLELIGHT HOMMAGE À HANS ZIMMER
9 rue Victor Hugo Béziers Hérault
Tarif : 30.5 – 30.5 – 46.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Candlelight débarque à Béziers et rend hommage au compositeur Hans Zimmer dans un lieu d’exception!
Candlelight débarque à Béziers pour interpréter les plus grandes musiques de films composées par Hans Zimmer.
Au programme
– Time Inception
– This Land The Lion King
– Zooster’s Breakout Madagascar
– Supermarine Dunkirk
– Honor The Pacific
– A Dark Knight The Dark Knight
– Wonder Woman Suite
– Gladiator Suite
– Cornfield Chase Interstellar
– Dune Suite
– Discombobulate Sherlock Holmes
– Pirates of the Caribbean Suite .
9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie
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English : CANDLELIGHT HOMMAGE À HANS ZIMMER 2026
Candlelight is coming to Béziers to pay tribute to composer Hans Zimmer in a truly exceptional venue!
L’événement CANDLELIGHT HOMMAGE À HANS ZIMMER Béziers a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 ADT34
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