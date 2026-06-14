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CANDLELIGHT HOMMAGE À HANS ZIMMER Béziers

CANDLELIGHT HOMMAGE À HANS ZIMMER Béziers vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : 9 rue Victor Hugo

Ville : 34500 Béziers

Département : Hérault

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif : 30.5 30.5 46.5

Béziers

CANDLELIGHT HOMMAGE À HANS ZIMMER

9 rue Victor Hugo Béziers Hérault

Tarif : 30.5 – 30.5 – 46.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Candlelight débarque à Béziers et rend hommage au compositeur Hans Zimmer dans un lieu d’exception!
Candlelight débarque à Béziers pour interpréter les plus grandes musiques de films composées par Hans Zimmer.

Au programme
– Time Inception
– This Land The Lion King
– Zooster’s Breakout Madagascar
– Supermarine Dunkirk
– Honor The Pacific
– A Dark Knight The Dark Knight
– Wonder Woman Suite
– Gladiator Suite
– Cornfield Chase Interstellar
– Dune Suite
– Discombobulate Sherlock Holmes
– Pirates of the Caribbean Suite   .

9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie  

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English : CANDLELIGHT HOMMAGE À HANS ZIMMER 2026

Candlelight is coming to Béziers to pay tribute to composer Hans Zimmer in a truly exceptional venue!

L’événement CANDLELIGHT HOMMAGE À HANS ZIMMER Béziers a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 ADT34

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