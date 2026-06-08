FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN CONCERT COUSCOUS CLAN ET INVITÉS HOMMAGE À RACHID TAHA Béziers vendredi 17 juillet 2026.

Béziers

FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN CONCERT COUSCOUS CLAN ET INVITÉS HOMMAGE À RACHID TAHA

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Un concert du Couscours Clan et ses invités avec en première partie un duo entre Selim et Julien Rivière un voyage au delà de la Méditerranée et bien plus encore !

Rock Raï Chaâbi

Pour célébrer cet héritage incandescent, la Scène de Bayssan et le Festival Arabesques réunissent un cercle de musiciens complices, artistes fidèles ou héritiers de son feu sacré. Parmi eux Rodolphe Burger compagnon de route et frère d’âme Justin Adams, alchimiste des cordes et des fusions transcontinentales.; Sofiane Saidi, voix du raï 2.0 à l’énergie brute; Yousra Mansour, charismatique chanteuse-guitariste du groupe Bab L’BLuz, qui incarne une nouvelle génération de révolte poétique.

A leurs côtés, le Coucous Clan, formation emblématique née autour de Rachid Taha, rallume les braises de son énergie folle, entre riffs acérés, rythmes incendiaires et poésie électrique.

Ensemble, ils feront résonner l’écho de sa voix, toujours vivante, toujours en lutte, toujours en fête. Un hommage vibrant à une légende libre, éternel passeur, éternel révolté.

En première partie, l’artiste Selim jouera en duo avec Julien Rivière. Ils assemblent Maroc et île de la Réunion pour former un répertoire original mêlant voix, guitare, guembri et kayamb, entre rythmes traditionnels et folks contemporaine. .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN CONCERT COUSCOUS CLAN ET INVITÉS HOMMAGE À RACHID TAHA

A concert by the Couscours Clan and its guests, opening with a duet between Selim and Julien Rivière: a journey across the Mediterranean and beyond!

L’événement FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN CONCERT COUSCOUS CLAN ET INVITÉS HOMMAGE À RACHID TAHA Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34