STAGE DE THÉÂTRE ET CRÉATION DE SPECTACLE Béziers
STAGE DE THÉÂTRE ET CRÉATION DE SPECTACLE Béziers lundi 20 juillet 2026.
Béziers
STAGE DE THÉÂTRE ET CRÉATION DE SPECTACLE
29 avenue Saint Saëns Béziers Hérault
Tarif : 180 – 180 – 180 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-20
Mise en jeu de deux pièces pour explorer les mots et les situations, entre absurde, naïveté et jeu avec la vérité. Comique ou tragique.
Stage de théâtre et création de spectacle animé par la Compagnie L’entre2.
Mise en jeu et en scène de deux pièces pour jouer avec les mots et les situations et révéler l’absurde, la naïveté et le jeu avec la vérité.
Comique ou tragique, à vous de décider !
Présentation du spectacle aux familles le vendredi à 17 h ! .
29 avenue Saint Saëns Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 66 44 16 09 compagnielentre2@gmail.com
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English :
A two-person play that explores words and situations, oscillating between the absurd, the naive, and a playful take on reality. Comical or tragic.
L’événement STAGE DE THÉÂTRE ET CRÉATION DE SPECTACLE Béziers a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 ADT34
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