2200 ans d’histoire(s) à Nanterre: retour sur la fouille archéologique Inrap du Square Jean-Baptiste Lebon, Centre municipal de santé et de prévention Juliette Ténine, Nanterre

2200 ans d’histoire(s) à Nanterre: retour sur la fouille archéologique Inrap du Square Jean-Baptiste Lebon Vendredi 12 juin, 19h00 Centre municipal de santé et de prévention Juliette Ténine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T19:00:00+02:00 – 2026-06-12T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T19:00:00+02:00 – 2026-06-12T20:30:00+02:00

Préalablement à la construction de Centre de santé Juliette Ténine, inauguré en 2025, sur le site de l’ancien Square Jean-Baptiste Lebon, une fouille archéologique menée par l’Institut national d’archéologie préventive (Inrap) a permis de documenter 2200 ans d’histoire(s) depuis la période gauloise jusqu’à la période contemporaine.

Cette conférence permettra de resituer cette succession de découvertes dans une histoire globale de la commune de Nanterre.

Centre municipal de santé et de prévention Juliette Ténine 8 rue Jean-Baptiste Lebon 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Centre Hauts-de-Seine Île-de-France https://histoire-nanterre.org/ https://www.youtube.com/watch?v=b4cZuGSe0ys Préalablement à la construction de Centre de santé Juliette Ténine, inauguré en 2025, sur le site de l’ancien Square Jean-Baptiste Lebon, une fouille archéologique menée par l’Institut national d’archéologie préventive (Inrap) a permis de documenter 2200 ans d’histoire(s) depuis la période gauloise jusqu’à la période contemporaine.

Cette conférence permettra de resituer cette succession de découvertes dans une histoire globale de la commune de Nanterre. Transports en commune : RER A, station Nanterre -ville

En automobile, parking Les Lumières

Préalablement à la construction de Centre de santé Juliette Ténine, inauguré en 2025, sur le site de l’ancien Square Jean-Baptiste Lebon, une fouille archéologique menée par l’Institut national a de …

© C. Macel, ville de Nanterre