– 22,7° C – Molécule & Jan Kounen, Planétarium, Nantes

Informations pratiques

– 22,7° C – Molécule & Jan Kounen 4 juillet – 31 août Planétarium Loire-Atlantique

Sans réservation – Distribution des billets à partir de 17h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:40:00+02:00

Fin : 2026-08-31T18:00:00+02:00 – 2026-08-31T18:40:00+02:00

Dans le cadre du Voyage à Nantes

Seul au Groenland, l’artiste Molécule, compositeur de musique électronique, a capturé les sons de l’Arctique pour les intégrer dans une création musicale.

Inspiré par cette aventure, le réalisateur Jan Kounen met en images cette musique.

« – 22.7 °C » vous embarque dans un voyage initiatique aux sources de la création musicale.

Accès refusé pour les enfants de moins de 6 ans.

Du 4 juillet au 31 août 2026 :

tous les jours à 18h – Durée : 40 minutes

Planétarium 8 Rue des Acadiens, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr/evenements/le-voyage-estival/ »}] [{« link »: « https://www.levoyageanantes.fr/evenements/le-voyage-estival/ »}]

Une expérience en immersion dans le cercle polaire inspirée de l’aventure du musicien Molécule LVAN Le Voyage à Nantes

– 22,7° C – Molécule & Jan Kounen