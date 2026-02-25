22ème Festival Jazz au Fil du Cher Domérat
22ème Festival Jazz au Fil du Cher Domérat mercredi 22 juillet 2026.
Domérat
22ème Festival Jazz au Fil du Cher
Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Le fil de jazz au fil du Cher fait étape à Domérat pour une belle soirée d’été en musique avec Christophe Duplan Trio.
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Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 40 42 assoadell.lsa@gmail.com
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English :
Le fil de jazz au fil du Cher stops off in Domérat for a beautiful summer evening of music with Christophe Duplan Trio.
L’événement 22ème Festival Jazz au Fil du Cher Domérat a été mis à jour le 2026-06-09 par Montluçon Tourisme
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