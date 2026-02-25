Domérat

22ème Festival Jazz au Fil du Cher

Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Le fil de jazz au fil du Cher fait étape à Domérat pour une belle soirée d’été en musique avec Christophe Duplan Trio.

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Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 40 42 assoadell.lsa@gmail.com

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English :

Le fil de jazz au fil du Cher stops off in Domérat for a beautiful summer evening of music with Christophe Duplan Trio.

L’événement 22ème Festival Jazz au Fil du Cher Domérat a été mis à jour le 2026-06-09 par Montluçon Tourisme