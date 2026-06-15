Clermont-l’Hérault

22ÈME JOURNÉE GÉNÉALOGIE

16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Associations spécialisées, généalogistes passionnés, historiens et professionnels seront réunis pour vous aider à explorer vos origines, partager leurs connaissances et répondre à vos questions.

Remontez le fil de l’histoire lors de cette journée dédiée à la généalogie et au patrimoine familial !

Associations spécialisées, généalogistes passionnés, historiens et professionnels seront réunis pour vous aider à explorer vos origines, partager leurs connaissances et répondre à vos questions.

Petits et grands pourront librement échanger, s’informer et découvrir les nombreuses ressources disponibles pour retracer l’histoire de leur famille.

Un temps fort de la journée sera la conférence d’Olivier Ginouvez, archéologue à l’INRAP, consacrée au château des Guilhem de Clermont.

Une journée conviviale et enrichissante, ouverte à tous, organisée par la Section locale de Clermont l’Hérault du Cercle Généalogique du Languedoc (CGL). .

16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 31 50 14 05 clermontais@cglanguedoc.org

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English :

Specialized organizations, passionate genealogists, historians, and professionals will come together to help you explore your roots, share their knowledge, and answer your questions.

L’événement 22ÈME JOURNÉE GÉNÉALOGIE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OT DU CLERMONTAIS