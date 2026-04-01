23e Festival du cinéma de Brive: Ciné-concert (Théâtre de Brive) Brive-la-Gaillarde
23e Festival du cinéma de Brive: Ciné-concert (Théâtre de Brive) Brive-la-Gaillarde jeudi 23 avril 2026.
Brive-la-Gaillarde
23e Festival du cinéma de Brive: Ciné-concert (Théâtre de Brive)
Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 21:00:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Séance gratuite adaptée pour les enfants, dès 6 ans
Co-création avec L’empreinte, Scène nationale Brive-Tulle.
Avec Max Linder, Gina Palerme, Jean Toulout.
Max, un dandy sûr de lui, accepte un pari risqué passer une nuit dans un château hanté sans jamais crier au secours ! .
Dès son arrivée, des phénomènes étranges le mettent à rude épreuve.
Parviendra-t-il à tenir jusqu’au bout, ou la peur aura-t-elle le dernier mot ?
Un mélange de frissons et de comédie, signé Abel Gance et Max Linder.
Création musicale et interprétation par Guillaume Perret (saxophone) et Cécile Lacharme (violoncelle) .
Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69 lerex@brive.fr
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English : 23e Festival du cinéma de Brive: Ciné-concert (Théâtre de Brive)
L’événement 23e Festival du cinéma de Brive: Ciné-concert (Théâtre de Brive) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-09 par Brive Tourisme
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