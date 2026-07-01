24, Cité des promesses, Théâtre de l’Oulle, Avignon

Informations pratiques

24, Cité des promesses 4 – 25 juillet Théâtre de l’Oulle Vaucluse

tarif pro solidaire à 10€ proposé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T13:35:00+02:00 – 2026-07-04T15:05:00+02:00

Fin : 2026-07-25T13:35:00+02:00 – 2026-07-25T15:05:00+02:00

Imaginez un immeuble…le 24, Cité des Promesses. Ici, vivent quatre voisins, seuls dans leurs appartements. César, exilé, nettoie la grande ville la nuit pour laver ce que le monde ne veut pas voir. Louise, cadre ambitieuse, sacrifie sa vie privée pour gravir les échelons. Sylvain, écrivain méconnu, anime des fêtes déguisées en attendant la gloire. Arthur, percuté par un deuil, semble perdre la raison et entend la voix du waka tanka, le grand esprit. Englués dans les affres de leurs quotidiens, personne ne remarque ce phénomène étrange : du sable et de la poussière tombent des murs puis du ciel. Vont-ils chacun continuer à se croiser sans se voir, ignorant le drame qui se joue ? Entre réalisme social et onirisme, La Nébuleuse de Septembre signe un spectacle hybride où les corps dansent avec les mots pour raconter la fragilité de nos existences. Inspirée par Hopper, entre tension dramatique et beauté visuelle, cette création puissante, interroge notre capacité à réparer les liens : et si la lumière venait des autres ? Après le succès de « L’Exercice du super héros », Martin Grandperret et Sébastien Nivault poursuivent leur recherche poétique entre théâtre et danse où les mots et les gestes s’épousent et questionnent : comment inventer un avenir ensemble ?

Théâtre de l’Oulle 19 Place Crillon 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « clemencemartens@histoiredeprod.com »}]

La Nébuleuse de Septembre – Martin Grandperret et Sébastien Nivault théâtre danse

Cléo Chopin