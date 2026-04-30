Festival d’Avignon Le Café des idées Cloîtrr Saint-Louis Avignon

Avignon

Festival d’Avignon Le Café des idées

Cloîtrr Saint-Louis 20 rue du Portail Boquier Avignon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-04

Le Café des idées est chaque jour le lieu des prises de parole et des réflexions de figures de la littérature, des arts vivants ou de la recherche.

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Cloîtrr Saint-Louis 20 rue du Portail Boquier Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 27 66 50

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English :

Every day, the Café des idées is the place to hear the views and thoughts of leading figures in literature, the performing arts and research.

L’événement Festival d’Avignon Le Café des idées Avignon a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Avignon Tourisme