24èmes Absinthiades Pontarlier

24èmes Absinthiades

Théâtre B. Blier, Musée, Distilleries, Chapelle des Annonciades Pontarlier Doubs

Organisé par les Amis du Musée de Pontarlier.

24ème édition des Absinthiades.

Les Absinthiades ont pour but de traiter le temps d’un week-end le sujet absinthe le plus largement possible en proposant au public expositions, conférences, rencontres d’auteurs, visites des distilleries, concours de dégustation, salon des collectionneurs, découvertes culinaires… .

Théâtre B. Blier, Musée, Distilleries, Chapelle des Annonciades Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12

