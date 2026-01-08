24èmes Absinthiades Pontarlier
24èmes Absinthiades Pontarlier samedi 3 octobre 2026.
24èmes Absinthiades
Théâtre B. Blier, Musée, Distilleries, Chapelle des Annonciades Pontarlier Doubs
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04
2026-10-03
Organisé par les Amis du Musée de Pontarlier.
24ème édition des Absinthiades.
Les Absinthiades ont pour but de traiter le temps d’un week-end le sujet absinthe le plus largement possible en proposant au public expositions, conférences, rencontres d’auteurs, visites des distilleries, concours de dégustation, salon des collectionneurs, découvertes culinaires… .
Théâtre B. Blier, Musée, Distilleries, Chapelle des Annonciades Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
