25 ans, ça file ! Week-end anniversaire, La Piscine de Roubaix, Roubaix

Informations pratiques

25 ans, ça file ! Week-end anniversaire 23 et 24 octobre La Piscine de Roubaix Nord

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-23T18:00:00+02:00 – 2026-10-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-24T19:00:00+02:00 – 2026-10-24T23:00:00+02:00

Prêts à faire la fête ? En 2001 voyaient le jour à Roubaix les musées La Piscine et La Manufacture ainsi que Roubaix Ville d’art et d’histoire. Débutaient alors trois aventures culturelles qui s’entrecroisent depuis maintenant 25 ans dans une même ville au patrimoine reconnu et reconverti.

Que ce soit dans l’écrin Art déco de La Piscine ou l’atmosphère intimiste de La Manufacture, danse, concerts, cirque et banquet vous attendent les 23, 24 et 25 octobre pour un week-end festif hors-normes en lien avec les talents et les partenaires les plus créatifs de la région !

Au programme de ce week-end anniversaire à La Piscine :

Vendredi 23 octobre | Nocturne inaugurale (18h – 20h)

Lancement des festivités ! Le bassin du musée vibrera avec une performance dansée inédite et encore tenue secrète (représentations à 18h30 et 19h30).

Samedi 24 octobre | Grand temps fort festif (19h – 22h)

La Piscine s’associe à de prestigieux partenaires pour une soirée inoubliable et pleine de surprises.

Tout au long du week-end

Des visites guidées, des animations et des performances artistiques viendront rythmer ces trois jours de fête.

Nous vous gardons encore quelques secrets : le programme détaillé arrive très vite !

La Piscine de Roubaix 23 Rue de l’Espérance, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

3 institutions, 25 ans de culture et un grand week-end de fête ! anniversaire week-end festif

25 ans, ça file !