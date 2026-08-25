25 ans de la Gare Mondiale La Gare Mondiale Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

25 ans de la Gare Mondiale

La Gare Mondiale 13 Rue Sergent Rey Bergerac Dordogne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

La Gare mondiale fête ses 25 ans et vous invite à une soirée mêlant théâtre, performance et création contemporaine.

Au programme Au milieu des bois , une performance théâtrale d’Henri Devier, suivie de Free FOMO Collab, une proposition artistique de Camille Durand-Tovar et Cie La Faide.

Deux créations originales qui explorent le récit, la mémoire et les formes artistiques actuelles, dans le cadre des festivités des 25 ans de La Gare mondiale. .

La Gare Mondiale 13 Rue Sergent Rey Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 90 77 contact@lagaremondiale.com

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English : 25 ans de la Gare Mondiale

L’événement 25 ans de la Gare Mondiale Bergerac a été mis à jour le 2026-08-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides