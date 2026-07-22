Informations pratiques

Saint-Amand-Montrond

25ème Brocante des Berges du Canal vide grenier

Allée de la Ravoie Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 07:30:00

fin : 2026-08-09 19:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Organisée par le comité des fêtes de Saint-Amand-Montrond

Fête champêtre, animations, guinguette, restauration et buvette. Tarif 2 € le mètre, inscription au 06.52.24.95.83. .

Allée de la Ravoie Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 52 24 95 83

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English :

Organized by the Saint-Amand-Montrond Festival Committee

L’événement 25ème Brocante des Berges du Canal vide grenier Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-07-17 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE