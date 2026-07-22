25ème Brocante des Berges du Canal vide grenier Saint-Amand-Montrond
dimanche 9 août 2026 · Saint-Amand-Montrond
Informations pratiques
Saint-Amand-Montrond
25ème Brocante des Berges du Canal vide grenier
Allée de la Ravoie Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 07:30:00
fin : 2026-08-09 19:30:00
Date(s) :
2026-08-09
Organisée par le comité des fêtes de Saint-Amand-Montrond
Fête champêtre, animations, guinguette, restauration et buvette. Tarif 2 € le mètre, inscription au 06.52.24.95.83. .
Allée de la Ravoie Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 52 24 95 83
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English :
Organized by the Saint-Amand-Montrond Festival Committee
L’événement 25ème Brocante des Berges du Canal vide grenier Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-07-17 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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