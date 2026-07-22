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25ème Brocante des Berges du Canal vide grenier Saint-Amand-Montrond

dimanche 9 août 2026 · Saint-Amand-Montrond

25ème Brocante des Berges du Canal vide grenier Saint-Amand-Montrond

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
07:30:00
Adresse
Allée de la Ravoie
Ville
18200 Saint-Amand-Montrond
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Saint-Amand-Montrond

25ème Brocante des Berges du Canal vide grenier

Allée de la Ravoie Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 07:30:00
fin : 2026-08-09 19:30:00

Date(s) :
2026-08-09

Organisée par le comité des fêtes de Saint-Amand-Montrond
Fête champêtre, animations, guinguette, restauration et buvette. Tarif 2 € le mètre, inscription au 06.52.24.95.83.   .

Allée de la Ravoie Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 52 24 95 83 

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English :

Organized by the Saint-Amand-Montrond Festival Committee

L’événement 25ème Brocante des Berges du Canal vide grenier Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-07-17 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

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