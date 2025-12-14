25ème Lisztomanias de Châteauroux Franz et George, le rêve d’amour Châteauroux

25ème Lisztomanias de Châteauroux Franz et George, le rêve d’amour

Centre ville Châteauroux Indre

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-21

2026-10-16

Depuis 2002, le Festival des Lisztomanias fait vivre le projet de Liszt lui-même créer un festival à Châteauroux, avec la complicité active de George Sand. Unique en Europe, le festival est un hymne à la musique romantique. Les Lisztomanias explorent le message et la personnalité multiple de Liszt

Sous la direction artistique de Jean-Yves Clément, le Festival s’attache à faire connaître l’œuvre de Liszt. Durant 6 jours, Châteauroux vit au rythme du grand compositeur avec des artistes de renommée internationale, impromptus, débats, concerts littéraires, cafés-concerts, concerts découverte de Jeunes Virtuoses et Master class de l’Académie Liszt.

L’édition 2026 sera exceptionnelle. Nous célèbrerons les 25 ans du festival en même temps que les 150 ans de la mort de George Sand, la grande amie de Liszt que le musicien avait visitée par 2 fois à Nohant, en 1837, avec Marie d’Agoult, avant de partir avec son piano à la conquête de l’Europe. C’est sans doute à Nohant, où Liszt transcrivit des pages de Beethoven et Schubert, qu’ils imaginèrent de créer ensemble un festival à Châteauroux. .

Centre ville Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

