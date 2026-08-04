AGENDA · Royan
25ème promenade découverte av des Congrès Royan
samedi 12 septembre 2026 · av des Congrès · Royan
Informations pratiques
Royan
25ème promenade découverte
av des Congrès Départ sur le parking du Palais Royan Charente-Maritime
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
(pause-café + déjeuner + visites)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 08:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
.
av des Congrès Départ sur le parking du Palais Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 49 18 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement 25ème promenade découverte Royan a été mis à jour le 2026-07-27 par Mairie de Royan
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- Les Mardis Ciné-Courts au Palais Le Palais Royan 4 août 2026
- Jazz Transat Akagera Traverse Théâtre de Verdure Royan 4 août 2026
- Atelier créatif Mes animaux de l’île super perdue ! Médiathèque Royan 5 août 2026
- Atelier jeune dessinateur Initiation aux pastels CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan 5 août 2026
- Atelier jeune ingénieur Phares du Pays Royannais CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan 5 août 2026