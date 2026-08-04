25ème promenade découverte av des Congrès Royan

Informations pratiques

Royan

25ème promenade découverte

av des Congrès Départ sur le parking du Palais Royan Charente-Maritime

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

(pause-café + déjeuner + visites)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 08:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

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av des Congrès Départ sur le parking du Palais Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 49 18 95

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English :

L’événement 25ème promenade découverte Royan a été mis à jour le 2026-07-27 par Mairie de Royan