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AGENDA · Royan

25ème promenade découverte av des Congrès Royan

samedi 12 septembre 2026 · av des Congrès · Royan

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
av des Congrès
Adresse
Départ sur le parking du Palais
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif
50 50 50 (pause-café + déjeuner + visites)

Royan

25ème promenade découverte

av des Congrès Départ sur le parking du Palais Royan Charente-Maritime

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

(pause-café + déjeuner + visites)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 08:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

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av des Congrès Départ sur le parking du Palais Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 49 18 95 

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English :

L’événement 25ème promenade découverte Royan a été mis à jour le 2026-07-27 par Mairie de Royan

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