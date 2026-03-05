25ÈME RALLYE RÉGIONAL DE BAGNOLS-LES-BAINS Mont Lozère et Goulet

25ÈME RALLYE RÉGIONAL DE BAGNOLS-LES-BAINS

Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-18

2026-07-17

La 25ème édition du rallye régional de Bagnols-les-Bains se disputera les 17 et 18 Juillet 2026 autour de Bagnols-les-Bains, en Lozère. Cette épreuve est organisée par l’ASA Lozère et l’Ecurie des Thermes.

Détail du programme à venir.

Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 65 31 56 asalozere@yahoo.fr

The 25th edition of the Bagnols-les-Bains regional rally will take place on July 17 and 18, 2026 around Bagnols-les-Bains, in Lozère. The event is organized by ASA Lozère and Ecurie des Thermes.

Program details to follow.

