27e Fest’Yves – Festival breton gratuit de Sens-de-Bretagne (35), omplexe sportif, Sens-de-Bretagne

27e Fest’Yves – Festival breton gratuit de Sens-de-Bretagne (35) Dimanche 17 mai, 10h00 omplexe sportif Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T19:00:00+02:00

Le festival breton gratuit Fest’Yves 2026 accueille de nombreux artistes et spectacles bretons dimanche 17 mai 2026 à Sens-de-Bretagne (35) dans le cadre de la Fête de la Bretagne 2026.

Dès 10h :

10h – 11h45 : balade chantée et dansée avec Tangi Pénard / Pascal Cadet

10h30 – 11h45 : messe bretonne avec la chorale Kanomp Ar Vro et les sonneurs Tchok

12h : Aubade place de la mairie avec le Bagad St-Nazaire et le cercle celtique Strollad an Tour Iliz

Concerts et spectacles gratuits à partir de 13 h – rue de la Madeleine à Sens-de-Bretagne :

Carré Manchot

Duo Rozé/Lebreton

War Saw

Animation dansante lors avec Les petits lutins et le duo Tchok

Les Crogs

L’air haleur (chants marins)

Cercle celtique Strollad an Tour Iliz (La Turballe)

Olmaro Duo

Bagad St-Nazaire

Nozicää

Mais aussi :

Marché des Hermines (producteurs et artisans locaux)

Jeux bretons de pays

Tir à la corde

Structure gonflable gratuite pour les enfants

et beaucoup d’autres ….

Restauration sur place (galettes saucisses – frites – crêpes)

omplexe sportif Rue de la Madeleine – 35490 Sens de Bretagne Sens-de-Bretagne 35490 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « netidealfr@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0601782903 »}]

27e édition du festival breton gratuit Fest’Yves avec une programmation exceptionnelle : Badag de St Nazaire, Cercle celtique Strollad an Tour Iliz (La Turbale), Carré Manchot, War Saw, etc

fest’Yves 2026