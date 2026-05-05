27e Fest’Yves – Festival breton gratuit de Sens-de-Bretagne (35), omplexe sportif, Sens-de-Bretagne
27e Fest’Yves – Festival breton gratuit de Sens-de-Bretagne (35), omplexe sportif, Sens-de-Bretagne dimanche 17 mai 2026.
27e Fest’Yves – Festival breton gratuit de Sens-de-Bretagne (35) Dimanche 17 mai, 10h00 omplexe sportif Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T19:00:00+02:00
Le festival breton gratuit Fest’Yves 2026 accueille de nombreux artistes et spectacles bretons dimanche 17 mai 2026 à Sens-de-Bretagne (35) dans le cadre de la Fête de la Bretagne 2026.
Dès 10h :
- 10h – 11h45 : balade chantée et dansée avec Tangi Pénard / Pascal Cadet
- 10h30 – 11h45 : messe bretonne avec la chorale Kanomp Ar Vro et les sonneurs Tchok
- 12h : Aubade place de la mairie avec le Bagad St-Nazaire et le cercle celtique Strollad an Tour Iliz
Concerts et spectacles gratuits à partir de 13 h – rue de la Madeleine à Sens-de-Bretagne :
- Carré Manchot
- Duo Rozé/Lebreton
- War Saw
- Animation dansante lors avec Les petits lutins et le duo Tchok
- Les Crogs
- L’air haleur (chants marins)
- Cercle celtique Strollad an Tour Iliz (La Turballe)
- Olmaro Duo
- Bagad St-Nazaire
- Nozicää
Mais aussi :
- Marché des Hermines (producteurs et artisans locaux)
- Jeux bretons de pays
- Tir à la corde
- Structure gonflable gratuite pour les enfants
- et beaucoup d’autres ….
- Restauration sur place (galettes saucisses – frites – crêpes)
omplexe sportif Rue de la Madeleine – 35490 Sens de Bretagne Sens-de-Bretagne 35490 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « netidealfr@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0601782903 »}]
27e édition du festival breton gratuit Fest’Yves avec une programmation exceptionnelle : Badag de St Nazaire, Cercle celtique Strollad an Tour Iliz (La Turbale), Carré Manchot, War Saw, etc
fest’Yves 2026
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