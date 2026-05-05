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27e Fest’Yves – Festival breton gratuit de Sens-de-Bretagne (35), Salle de Loisirs, Sens-de-Bretagne

27e Fest’Yves – Festival breton gratuit de Sens-de-Bretagne (35), Salle de Loisirs, Sens-de-Bretagne

27e Fest’Yves – Festival breton gratuit de Sens-de-Bretagne (35), Salle de Loisirs, Sens-de-Bretagne dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Salle de Loisirs

Adresse : 35490 Sens-de-Bretagne

Ville : 35490 Sens-de-Bretagne

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif : Gratuit

27e Fest’Yves – Festival breton gratuit de Sens-de-Bretagne (35) Dimanche 17 mai, 10h00 Salle de Loisirs Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T20:00:00+02:00

Le festival breton gratuit Fest’Yves 2026 accueille de nombreux artistes et spectacles bretons dimanche 17 mai 2026 à Sens-de-Bretagne (35) dans le cadre de la Fête de la Bretagne 2026.

Dès 10h :

  • 10h – 11h45 : balade chantée et dansée avec Tangi Pénard / Pascal Cadet
  • 10h30 – 11h45 : messe bretonne avec la chorale Kanomp Ar Vro et les sonneurs Tchok
  • 12h : Aubade place de la mairie avec le Bagad St-Nazaire et le cercle celtique Strollad an Tour Iliz

Concerts et spectacles gratuits à partir de 13 h – rue de la Madeleine à Sens-de-Bretagne :

  • Carré Manchot
  • Duo Rozé/Lebreton
  • War Saw
  • Animation dansante lors avec Les petits lutins et le duo Tchok
  • Les Crogs
  • L’air haleur (chants marins)
  • Cercle celtique Strollad an Tour Iliz (La Turballe)
  • Olmaro Duo
  • Bagad St-Nazaire
  • Nozicää

Mais aussi :

  • Marché des Hermines (producteurs et artisans locaux)
  • Jeux bretons de pays
  • Tir à la corde
  • Structure gonflable gratuite pour les enfants
  • et beaucoup d’autres ….
  • Restauration sur place (galettes saucisses – frites – crêpes)

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27e édition du festival breton gratuit Fest’Yves avec programmation exceptionnelle : Badag St Nazaire, Cercle celtique Strollad an Tour Iliz (La Turballe), Carré Manchot, War Saw, Olmaro Duo, Nozicää

fest’Yves

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