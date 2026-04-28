28èmes Nuits Musicales de Cieux Cieux
28èmes Nuits Musicales de Cieux Cieux mercredi 19 août 2026.
Cieux
28èmes Nuits Musicales de Cieux
6 Avenue du Lac Cieux Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-19
Dédié à la guitare et à toutes les musiques qu’elle sait interpréter, le festival des Nuits Musicales de Cieux offre depuis 28 ans une programmation singulière et pointue au cœur du Limousin. Durant cinq jours, le village de Cieux et certains villages aux alentours vibrent sous les cordes et les notes de guitaristes et musiciens venus du monde entier. Instrument incontournable dans toute formation musicale, la guitare est à la fois l’interprète et le messager de tous genres, au cours des Nuits Musicales de Cieux. Du jazz au classique, des musiques acoustiques aux musiques amplifiées, mais également du baroque au genre contemporain, le festival décline la guitare sous toutes ses facettes et ses possibilités créatrices. .
6 Avenue du Lac Cieux 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 07 06 94 festivaldecieux@yahoo.fr
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English : 28èmes Nuits Musicales de Cieux
L’événement 28èmes Nuits Musicales de Cieux Cieux a été mis à jour le 2026-03-30 par Terres de Limousin
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