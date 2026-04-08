Nuit de la Guitare Festival des Nuits Musicales de Cieux Eglise Cieux

Cieux

Nuit de la Guitare Festival des Nuits Musicales de Cieux

Eglise 11 Rue du Clocher Cieux Haute-Vienne

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 21:00:00

fin : 2026-08-19 22:30:00

Date(s) :

2026-08-19

La 28ème édition du Festival des Nuits Musicales de Cieux s’ouvre avec cette soirée consacrée à la guitare, réunissant Luis Soria, José del Valle (Espagne) et Sándor Papp (Hongrie). Cette ouverture sera placée sous le signe de l’éclectisme incluant couleurs espagnoles et latino-américaines et répertoires plus classiques aux accents de l’est de l’Europe. .

Eglise 11 Rue du Clocher Cieux 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 07 06 94 festivaldecieux@yahoo.fr

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English : Nuit de la Guitare Festival des Nuits Musicales de Cieux

L’événement Nuit de la Guitare Festival des Nuits Musicales de Cieux Cieux a été mis à jour le 2026-04-12 par Terres de Limousin