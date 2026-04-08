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Nuit de la Guitare Festival des Nuits Musicales de Cieux Eglise Cieux

Nuit de la Guitare Festival des Nuits Musicales de Cieux Eglise Cieux

Nuit de la Guitare Festival des Nuits Musicales de Cieux Eglise Cieux mercredi 19 août 2026.

Lieu : Eglise

Adresse : 11 Rue du Clocher

Ville : 87520 Cieux

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Tarif :

Cieux

Nuit de la Guitare Festival des Nuits Musicales de Cieux

Eglise 11 Rue du Clocher Cieux Haute-Vienne

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 21:00:00
fin : 2026-08-19 22:30:00

Date(s) :
2026-08-19

La 28ème édition du Festival des Nuits Musicales de Cieux s’ouvre avec cette soirée consacrée à la guitare, réunissant Luis Soria, José del Valle (Espagne) et Sándor Papp (Hongrie). Cette ouverture sera placée sous le signe de l’éclectisme incluant couleurs espagnoles et latino-américaines et répertoires plus classiques aux accents de l’est de l’Europe.   .

Eglise 11 Rue du Clocher Cieux 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 07 06 94  festivaldecieux@yahoo.fr

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English : Nuit de la Guitare Festival des Nuits Musicales de Cieux

L’événement Nuit de la Guitare Festival des Nuits Musicales de Cieux Cieux a été mis à jour le 2026-04-12 par Terres de Limousin

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