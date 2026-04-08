Musique Latine Festival de Nuits Musicales de Cieux Eglise Cieux

Cieux

Musique Latine Festival de Nuits Musicales de Cieux

Eglise 11 Rue du Clocher Cieux Haute-Vienne

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:00:00

fin : 2026-08-20 22:30:00

Date(s) :

2026-08-20

La 28ème édition du Festival des Nuits Musicales de Cieux se poursuit avec une soirée dédiée aux musiques latines, en présence de Dilene Ferraz et Sergio Fabián Lavia. Cette soirée fera vibrer le public, offrant un rencontre musicale entre le Brésil, representé par la chanteuse Dilene Ferraz, et le guitariste argentin Sergio Fabián Lavia . .

Eglise 11 Rue du Clocher Cieux 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 07 06 94 festivaldecieux@yahoo.fr

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English : Musique Latine Festival de Nuits Musicales de Cieux

L’événement Musique Latine Festival de Nuits Musicales de Cieux Cieux a été mis à jour le 2026-04-12 par Terres de Limousin