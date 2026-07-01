Informations pratiques

Cieux

Les Marchés d’été de Cieux

Place du 8 Mai 1945 Cieux Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-09-25 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-28 2026-09-25

Venez passer un moment convivial et festif autour d’artisans et producteurs locaux, vous pourrez vous restaurer sur place et vous divertir avec l’animation musicale et les activités ludiques proposées. .

Place du 8 Mai 1945 Cieux 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 33 23

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English : Les Marchés d’été de Cieux

L’événement Les Marchés d’été de Cieux Cieux a été mis à jour le 2026-07-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin