Les Marchés d’été de Cieux Cieux
vendredi 24 juillet 2026 · Cieux
Informations pratiques
Cieux
Les Marchés d’été de Cieux
Place du 8 Mai 1945 Cieux Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-09-25 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-28 2026-09-25
Venez passer un moment convivial et festif autour d’artisans et producteurs locaux, vous pourrez vous restaurer sur place et vous divertir avec l’animation musicale et les activités ludiques proposées. .
Place du 8 Mai 1945 Cieux 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 33 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Marchés d’été de Cieux
L’événement Les Marchés d’été de Cieux Cieux a été mis à jour le 2026-07-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
À voir aussi à Cieux (Haute-Vienne)
- Nuit de la Guitare Festival des Nuits Musicales de Cieux Eglise Cieux 19 août 2026
- 28èmes Nuits Musicales de Cieux Cieux 19 août 2026
- Musique Latine Festival de Nuits Musicales de Cieux Eglise Cieux 20 août 2026
- Nuits de la Guitare Concert de Clôture 28èmes Nuits Musicales de Cieux Eglise Cieux 23 août 2026