Nuits de la Guitare Concert de Clôture 28èmes Nuits Musicales de Cieux Eglise Cieux

Cieux

Nuits de la Guitare Concert de Clôture 28èmes Nuits Musicales de Cieux

Eglise 11 Rue du Clocher Cieux Haute-Vienne

Tarif : 24 – 24 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 21:00:00

fin : 2026-08-23 22:30:00

Date(s) :

2026-08-23

La 28ème édition du Festival des Nuits Musicales de Cieux s’achève avec une Nuit de la guitare plurielle aux accents avec des musiciens venants d’Italie , Diego Campagna, du Brésil, Marcelo Fernandes, et quelques invités surprise. Ce concert de clôture mettra à l’honneur la richesse et la vitalité de ces musiques porteuses d’histoire. Une soirée festive et envoûtante célébrant la guitare dans toute sa diversité. .

Eglise 11 Rue du Clocher Cieux 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 07 06 94 festivaldecieux@yahoo.fr

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English : Nuits de la Guitare Concert de Clôture 28èmes Nuits Musicales de Cieux

L’événement Nuits de la Guitare Concert de Clôture 28èmes Nuits Musicales de Cieux Cieux a été mis à jour le 2026-04-12 par Terres de Limousin