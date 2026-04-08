Nuits de la Guitare Concert de Clôture 28èmes Nuits Musicales de Cieux Eglise Cieux
Nuits de la Guitare Concert de Clôture 28èmes Nuits Musicales de Cieux Eglise Cieux dimanche 23 août 2026.
Cieux
Nuits de la Guitare Concert de Clôture 28èmes Nuits Musicales de Cieux
Eglise 11 Rue du Clocher Cieux Haute-Vienne
Tarif : 24 – 24 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 21:00:00
fin : 2026-08-23 22:30:00
Date(s) :
2026-08-23
La 28ème édition du Festival des Nuits Musicales de Cieux s’achève avec une Nuit de la guitare plurielle aux accents avec des musiciens venants d’Italie , Diego Campagna, du Brésil, Marcelo Fernandes, et quelques invités surprise. Ce concert de clôture mettra à l’honneur la richesse et la vitalité de ces musiques porteuses d’histoire. Une soirée festive et envoûtante célébrant la guitare dans toute sa diversité. .
Eglise 11 Rue du Clocher Cieux 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 07 06 94 festivaldecieux@yahoo.fr
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English : Nuits de la Guitare Concert de Clôture 28èmes Nuits Musicales de Cieux
L’événement Nuits de la Guitare Concert de Clôture 28èmes Nuits Musicales de Cieux Cieux a été mis à jour le 2026-04-12 par Terres de Limousin