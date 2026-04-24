Far-West Story Spectacle Equestre Valse equine Cieux

Cieux

Far-West Story Spectacle Equestre

Valse equine 10 Lieu-dit Villeforceix Cieux Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-09 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-26 2026-08-27

La compagnie Valse Eqiuine vous accueille à Grey Owl pour vous présenter notre nouveau spectacle équestre Far-West Story. Vous retrouverez Bill et Emmett Dalton dans une toute nouvelle aventure burlesque où ils tenteront de monter le plus grand cirque Wild West Show jamais vu dans l’Ouest ! Ils rencontreront sur leur chemin une diseuse de bonne aventure et une indienne pas comme les autres qui les mèneront par le bout du nez (et peut-être par le bout du coeur !). Tout ceci entourés bien sûr de nos fidèles chevaux comédiens qui sauront vous faire rêver grâce leurs nombreux talents ! Ce spectacle s’adresse à tous les âges et ravira petits et grands. Cent places assises à l’ombre, des boissons fraîches et de la restauration vous attendent sur place ! Un spectacle d’une heure au rythme des sabots et à travers l’Ouest ! .

Valse equine 10 Lieu-dit Villeforceix Cieux 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 96 74 31 valsequine@gmail.com

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English : Far-West Story Spectacle Equestre

L’événement Far-West Story Spectacle Equestre Cieux a été mis à jour le 2026-04-22 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin