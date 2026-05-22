2e Edition de Cognac à Tahiti | Festival Quai de la Salle Verte Cognac

Cognac

2e Edition de Cognac à Tahiti | Festival

Quai de la Salle Verte Port de Cognac Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 21:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le soleil des îles revient au Port de Cognac !

Une journée 100% Polynésie entre culture, danse et partage ☀️

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Quai de la Salle Verte Port de Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine teamvaacognac@yahoo.com

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English :

Island sunshine returns to the Port of Cognac!

A 100% Polynesian day of culture, dance and sharing?

L’événement 2e Edition de Cognac à Tahiti | Festival Cognac a été mis à jour le 2026-05-19 par Destination Cognac