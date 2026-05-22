2e Edition de Cognac à Tahiti | Festival Quai de la Salle Verte Cognac
2e Edition de Cognac à Tahiti | Festival Quai de la Salle Verte Cognac samedi 6 juin 2026.
Cognac
2e Edition de Cognac à Tahiti | Festival
Quai de la Salle Verte Port de Cognac Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 21:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le soleil des îles revient au Port de Cognac !
Une journée 100% Polynésie entre culture, danse et partage ☀️
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Quai de la Salle Verte Port de Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine teamvaacognac@yahoo.com
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English :
Island sunshine returns to the Port of Cognac!
A 100% Polynesian day of culture, dance and sharing?
L’événement 2e Edition de Cognac à Tahiti | Festival Cognac a été mis à jour le 2026-05-19 par Destination Cognac
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